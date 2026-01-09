Марк Кондратюк назвал лучших спортсменов 2025 года

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 в командном турнире, чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк назвал имена лучших спортсменов 2025 года.

«Если не брать фигурное катание, то выделил бы нескольких. Для меня это Александр Овечкин и Арман Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Илья Малинин», – приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

В 2025 году Александр Овечкин, выступающий за команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярном чемпионате (894), который держался более 25 лет. Швед Арман Дюплантис в 14-й раз побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом (6,30 метра). Американец Илья Малинин стал первым фигуристом, которому удалось исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе, а также обновил мировой рекорд по баллам за произвольную программу (238,24 балла).