Фигурное катание

Съёмки нового сезона «Ледникового периода» начнутся в течение недели — источник

Съёмки нового сезона «Ледникового периода» начнутся в течение недели — источник
В течение недели стартуют съёмки нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщает Sport24.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения.

В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.

