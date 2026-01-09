Bol on Ice — первое шоу в Европе с 2022 года с участием действующих российских фигуристов

Действующие российские фигуристы выступят на шоу в Европе впервые с 2022 года. Шоу Bol on Ice пройдёт в Италии 10 января. Для участия в мероприятии в Италию уже прибыли танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов, одиночница Мария Захарова. Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, из-за непогоды не могут вылететь из Москвы.

Ранее олимпийских чемпионок 2018 года Алину Загитову и 2022 года Анну Щербакову приглашали для участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня, но обе уже давно завершили карьеры. Также на мероприятии Magic on Ice в китайской столице Пекине приняли участие такие именитые спортсмены, как Софья Акатьева, Ксения Синицына, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.