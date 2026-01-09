Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Bol on Ice — первое шоу в Европе с 2022 года с участием действующих российских фигуристов

Bol on Ice — первое шоу в Европе с 2022 года с участием действующих российских фигуристов
Комментарии

Действующие российские фигуристы выступят на шоу в Европе впервые с 2022 года. Шоу Bol on Ice пройдёт в Италии 10 января. Для участия в мероприятии в Италию уже прибыли танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов, одиночница Мария Захарова. Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, из-за непогоды не могут вылететь из Москвы.

Ранее олимпийских чемпионок 2018 года Алину Загитову и 2022 года Анну Щербакову приглашали для участия в ледовом шоу Fantasy on Ice 2025, которое проходило в Японии с 31 мая по 1 июня, но обе уже давно завершили карьеры. Также на мероприятии Magic on Ice в китайской столице Пекине приняли участие такие именитые спортсмены, как Софья Акатьева, Ксения Синицына, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский таки поедут в Италию зимой! Но есть один нюанс
Бойкова и Козловский таки поедут в Италию зимой! Но есть один нюанс
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android