Эмбер Гленн выиграла чемпионат США по фигурному катанию, чемпионка мира Алиса Лью — вторая

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала победительницей чемпионата США. В произвольной программе она исполнила тройной аксель. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 233,55 балла.

Второй стала действующая чемпионка мира Алиса Лью с результатом 228,91. Тройку лидеров замкнула Изабо Левито (224,45).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Женщины. Итоговое положение:

1. Эмбер Гленн – 233,55 балла.

2. Алиса Лью – 228,91.

3. Изабо Левито – 224,45.

4. Брейди Теннелл – 211,48.

5. Сара Эверхардт – 209,47.

6. Софи Джолин фон Фельтен – 190,80.

7. Старр Эндрюс – 183,50.

8. Шерри Чжан – 180,24.

9. Эмилия Немировски – 176,72.

10. Элис Лин-Грейси – 174,76.