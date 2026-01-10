Эмбер Гленн выиграла чемпионат США по фигурному катанию, чемпионка мира Алиса Лью — вторая

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала победительницей чемпионата США. В произвольной программе она исполнила тройной аксель. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 233,55 балла.
Второй стала действующая чемпионка мира Алиса Лью с результатом 228,91. Тройку лидеров замкнула Изабо Левито (224,45).
Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Женщины. Итоговое положение:
1. Эмбер Гленн – 233,55 балла.
2. Алиса Лью – 228,91.
3. Изабо Левито – 224,45.
4. Брейди Теннелл – 211,48.
5. Сара Эверхардт – 209,47.
6. Софи Джолин фон Фельтен – 190,80.
7. Старр Эндрюс – 183,50.
8. Шерри Чжан – 180,24.
9. Эмилия Немировски – 176,72.
10. Элис Лин-Грейси – 174,76.