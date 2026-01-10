Ефимова/Митрофанов выиграли чемпионат США — 2026 в парном катании

Американские фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие в спортивных парах, стали победителями чемпионата США по фигурному катанию. За два выступления спортсмены получили от судей 207,71 балла.

Второе место заняли Элли Кам и Дэни О'Ши, показавшие результат 197,12 балла. Тройку призёров замкнули Кэти Макбет и Даниил Паркман, набравшие 187,45 балла.

Фигурное катание. Чемпионат США — 2026. Спортивные пары. Итоговые результаты:

1. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов — 207,71 балла.

2. Элли Кам/Дэни О'Ши — 197,12.

3. Кэти Макбет/Даниил Паркман — 187,45.

4. Эмили Чан/Акира Спенсер Хоу — 186,52.

5. Одри Шин/Балаж Надь — 185,10.

6. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес — 180,80.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны трое мужчин, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.

Несмотря на победу Ефимовой и Митрофанова, участие фигуристов в Олимпийских играх на данный момент не является возможным из-за того, что партнёрша не имеет американского паспорта. Она ожидает разрешения на его получение.