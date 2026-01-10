Скидки
Фото: эмоциональная реакция Эмбер Гленн и её тренера на победу на чемпионате США

Американская фигуристка Эмбер Гленн и её тренер Дэймон Аллен эмоционально отреагировали на победу спортсменки на чемпионате США. В произвольной программе Гленн исполнила тройной аксель. По сумме двух программ она получила от судей 233,55 балла.

После оглашения оценок Гленн и Аллен обнялись и Эмбер заплакала. Спортсменка также обнялась со своими соперницами Алисой Лью и Изабо Левито.

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Женщины. Итоговое положение:

1. Эмбер Гленн – 233,55 балла.

2. Алиса Лью – 228,91.

3. Изабо Левито – 224,45.

4. Брейди Теннелл – 211,48.

5. Сара Эверхардт – 209,47.

6. Софи Джолин фон Фельтен – 190,80.

Эмбер Гленн выиграла чемпионат США по фигурному катанию, чемпионка мира Алиса Лью — вторая
