Бойкова — о перелёте в Турцию: немного мятые вайбы. Но мы still alive, и на пути на шоу

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала, как прошёл полёт из Москвы в Турцию, где должна пройти их пересадка на рейс в Италию.

«Друзья, мы в Стамбуле! Долетели спокойно, без происшествий. Теперь семь часов пересадки (так что запасаемся кофе)», — написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Позже Бойкова выложила селфи с подписью: «Немного мятые вайбы после трёхчасового сна на полу в Стамбуле. Но мы still alive, и на пути на шоу».

В Болонье 10 января состоится шоу Bol on Ice, в котором Бойкова и Козловский являются приглашёнными участниками.