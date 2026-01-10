Скидки
«Это был абсолютный запредел». Вайцеховская — о прокате Эмбер Гленн на чемпионате США

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская эмоционально оценила прокат произвольной программы трёхкратной чемпионки США по фигурному катанию Эмбер Гленн на чемпионате страны и заявила, что хочет увидеть его на Олимпийских играх в Милане.

Ранее Гленн в третий раз выиграла чемпионат страны, исполнив и в короткой, и в произвольной программах тройной аксель и получив от судей суммарно 233,55 балла.

«По итогу выступления Эмбер Гленн и её третьей победы на чемпионате США мысль у меня одна: мне очень, просто невероятно захотелось увидеть прокат Гленн на Олимпийских играх. Потому что вчерашний был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни.

Я не хочу сказать, что с таким прокатом Гленн выиграет Олимпиаду. Но по концентрации, по внутренней отдаче, по эмоциям это был абсолютный запредел. Выступление человека, который поставил абсолютно всё своё имущество на условное «13 чёрное» — и сорвал банк.

Не даёт покоя только то, что не там и не сейчас такой прокат должен был случиться. Ну а теперь Гленн в Милане для меня — одна из наиболее захватывающих интриг. Возможно, потому, что я не очень верю, что Эмбер окажется способна так откатать программу два раза подряд», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

