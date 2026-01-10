Скидки
«Своих не бросаем». Евгений Плющенко — о возвращении Елены Костылевой

«Своих не бросаем». Евгений Плющенко — о возвращении Елены Костылевой


Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему чемпионка России среди юниоров, 14-летняя фигуристка Елена Костылева вернулась в «Ангелы Плющенко».

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы её обратно взяли?» Своих не бросаем», – сообщил Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, Костылева тренировалась в группе Софьи Федченко с декабря 2025 года после того, как покинула академию Евгения Плющенко. После ухода от Федченко фигуристка вернулась к Плющенко. Представитель спортивной школы «Триумф», где работает тренер Федченко, раскрыл подробности расставания со спортсменкой.

