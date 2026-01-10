Скидки
Эмбер Гленн рассказала об особом ощущении перед победным прокатом на чемпионате США

Комментарии

Американская фигуристка Эмбер Гленн, выигравшая в третий раз в карьере чемпионат США, рассказала об особенном ощущении, благодаря которому ей было легче справляться со стрессом во время выступления.

В короткой и произвольной программах Гленн исполнила тройной аксель, суммарно она получила от судей 233,55 балла.

«Я в восторге. Баллы были огромные. Такого не ожидала.

Я проходила через закулисье своей программы, что-то почувствовала и начала плакать ещё до проката. Моя бабушка ушла из жизни в прошлом году, она была со мной с первого дня моего появления в фигурном катании. Просто ощутила это сегодня. Я обычно не из тех людей, кто говорит об этом, но сегодня почувствовала, что было нечто помогающее мне справиться с нервами, ощутила это присутствие со мной. Благодарна за этот опыт», — приводит слова Гленн официальный сайт Федерации фигурного катания США.

