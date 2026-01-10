Мама Костылевой — об отношении к Федченко: всë между нами хорошо, никакой вражды

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала об отношениях с тренером Софьей Федченко, после того как её дочь вернулась в тренерский штаб Евгения Плющенко.

«Я позавчера ночью с Софьей Анатольевной пообщалась. Всë между нами хорошо. Никакой вражды и недопонимания. Теперь. Слава богу. Меньше всего хотели еë обидеть.

Она просто идеал молодой, красивой, умной и целеустремлëнной женщины… Как только чуть оклемаемся от шоу, приедем к ней с букетом. Она замечательный человек и очень хороший тренер, видно, просто, не совпали звёзды.

Отъезд Софьи Анатольевны в Германию, тяжëлый период восстановления у Лены. Всë по новой учить. Лена понимает, что время тает. А тут встреча с еë любовью – Евгением Викторовичем… На шоу. Он тоже переживает. И это даже я заметила. Только Лена забывать стала про него, не разговаривала о нëм каждый день, не сравнивала… Видно не время было для встречи с Софьей Анатольевной. А, может, и время.

Может, это жизненный урок Лене, понять и дорожить, ценить внимание к себе. Любить, не трепать нервы тренеру и маме. Не манипулировать близкими людьми. Понимаю, родные и близкие люди всë всегда простят», – написала Костылёва в своём телеграм-канале.

Напомним, в декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года фигуристка вернулась обратно к Плющенко.