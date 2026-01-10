«Это возможность увидеть чемпионов». Авербух — о фестивале уличных шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух рассказал о фестивале уличных шоу WinterFest, в рамках которого он провёл мастер-класс на открытом катке. Также в рамках мероприятия запланировано выступление звёзд фигурного катания.

«Проекту WinterFest три года, последние два года мы в Санкт-Петербурге, фестиваль набирает обороты. Мы давно стараемся быть максимально доступными, в этом году вижу людей, несмотря на холодную погоду, их было больше как на самом мастер-классе, так и будет на шоу. Для них это возможность увидеть чемпионов на расстоянии вытянутой руки, при этом абсолютно доступно, главное – прийти пораньше.

Во-вторых, это даёт много различной энергии, в прошлом году в рамках WinterFest и в этом году в Перми мы проводим турнир «Народный Ледниковый», в Подмосковье много проводим, надеюсь, что в следующем году и в Санкт-Петербурге сделаем такой турнир, где будет доступность, там все, кто умеет кататься, приходят, показывают себя, мы даём им оценку. Поэтому развитие у фестиваля точно будет.

В этом году у нас шесть городов: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Пермь, Казань и Волгоград. География расширяется, какие-то города уже стали нашими любимыми, такие как Москва, Санкт-Петербург и, например, Казань, где мы будем уже в третий раз.

В шоу будут новогодние номера. Уличное шоу подразумевает что-то доступное, яркое, несложные драматически номера. В первую очередь – зимнее настроение, возможность увидеть своего кумира, услышать поздравления, добрые слова. Шоу – единение, его задача – популяризация фигурного катания», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.