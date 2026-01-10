Скидки
«Выиграли эту зиму». Илья Авербух — об успехе шоу «Буратино»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух высказался об успехе шоу «Буратино».

«Мы действительно выиграли эту зиму. Это бывает не всегда, бывает, у кого-то что-то «выстреливает». [Шоу] «Буратино» получилось, конечно, сыграло всё – и состав, и декорации, и потрясающая музыка Рыбникова.

Фантастический удалось собрать состав из трёх поколений, от Алисы Двоеглазовой до Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. И, конечно, Тамара Николаевна Москвина! Дай бог всем здоровья и сил, в этом году Тамаре Николаевне 85 лет. Хотел бы ещё показать этот спектакль, это возможность приобщиться.

Есть ли желание показать «Буратино» в других городах? Хочу его продолжать делать, в том числе летнюю версию. Очень надеюсь, что Тамара Николаевна будет, сколько это возможно, нашей замечательной Тортиллой.

Завтра будет полный состав, единственное – небольшое изменение декораций, разные залы, не всё позволяют, чуть-чуть по-другому и не так много времени было на переезд. Главное, что все участники, живая музыка, всё будет», – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Завтра, 11 января, в Санкт-Петербурге будет несколько закрытых показов «Буратино».

