Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева собирается выступить на чемпионате России по прыжкам

Камила Валиева собирается выступить на чемпионате России по прыжкам
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.

«выступил ли Валиева? Скорее всего, да», — приводит слова Татьяны Навки «РИА Новости Спорт».

19-летняя Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android