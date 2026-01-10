Камила Валиева собирается выступить на чемпионате России по прыжкам

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.

«выступил ли Валиева? Скорее всего, да», — приводит слова Татьяны Навки «РИА Новости Спорт».

19-летняя Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.