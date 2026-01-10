ФФККР не будет проводить специальный турнир для Гуменника и Петросян — источник

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказалась от идеи проведения специального турнира для подготовки Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм – 2026. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что причиной отказа в проведении соревнования стала проблематичность организации подобных соревнований в сжатые сроки. Поэтому российские фигуристы будут планировать предолимпийские старты в соответствии с уже утверждённым календарём.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявлял о намерении провести отдельный турнир с участием сильнейших российских фигуристов, чтобы обеспечить дополнительную соревновательную практику трёхкратной чемпионке России Петросян и чемпиону страны Гуменнику перед Олимпиадой.

В сентябре 2025 года Петросян и Гуменник прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине, после чего получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета на участие в Олимпийских играх – 2026. Фигуристы выступят на Играх в нейтральном статусе.