Гуменник планирует принять участие в «Мемориале Грушмана» — источник

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник планирует принять участие в «Мемориале Грушмана», который пройдет в Санкт-Петербурге 20–21 января. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что Гуменник планирует подать заявку на участие в турнире, хотя изначально этот старт не входил в его соревновательные планы.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявлял о намерении провести отдельный турнир с участием сильнейших российских фигуристов, чтобы обеспечить дополнительную соревновательную практику трёхкратной чемпионке России Петросян и чемпиону страны Гуменнику перед Олимпиадой. Позднее сообщалось, что существует проблема в проведении подобного соревнования в столь сжатые сроки. Поэтому фигуристы будут планировать предолимпийские старты в соответствии с уже утверждённым календарём.

Мемориал Грушмана пройдет 20–21 января в Санкт-Петербурге в академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина.