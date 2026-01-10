Скидки
«Буду очень рада». Тарасова — о возможном выступлении Валиевой на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное участие чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам.

«Буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях её ещё не видели, поэтому оценить её форму не могу. Очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В декабре 2025 года закончился срок четырёхлетней дисквалификации Валиевой. 19-летняя фигуристка вернулась к тренировкам в октябре 2025-го, приступив к занятиям в группе Светланы Соколовской.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Однако, результат этой пробы был обнародован лишь во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024-го, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

