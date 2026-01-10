Скидки
«Чувствовала, что вот-вот стошнит». Гленн — о состоянии перед победой на чемпионате США

Американская фигуристка Эмбер Гленн, выигравшая в третий раз в карьере чемпионат США, рассказала, что плохо чувствовала себя перед началом произвольной программы на национальном первенстве.

«Чувствовала, что вот-вот стошнит. Весь день у меня болел желудок. Решила использовать знакомую мантру: fake it till you make it (притворяйся, пока не получится – стратегия, при которой вы ведёте себя так, словно уже обладаете определёнными качествами, чтобы преодолеть сомнения в себе и достичь своих целей. – Прим. «Чемпионата».). Я вбила это себе в голову. Просто пыталась почувствовать своё тело и лёд, думаю, мой многолетний опыт сыграл свою роль», – приводит слова Гленн Associated Press.

Гленн одержала победу на чемпионате США – 2026, набрав по сумме двух программ 233,55 балла. Второй стала действующая чемпионка мира Алиса Лью с результатом 228,91. Тройку лидеров замкнула Изабо Левито (224,45).

