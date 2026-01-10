Скидки
Алина Загитова снова станет ведущей «Ледникового периода»

Алина Загитова снова станет ведущей «Ледникового периода»


Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова станет новой ведущей шоу «Ледниковый период». Её соведущим будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Очень рада вернуться в «Ледниковый период» в роли ведущей», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». В 2025-м Загитова продолжила работу над собственными проектами, в частности, показала фанатам шоу «Ассоль».

