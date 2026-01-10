Щербакова, Трусова и Косторная станут участницами шоу «Ледниковый период»

Российские фигуристки Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период», съёмки которого должны начаться на следующей неделе. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова станет новой ведущей шоу «Ледниковый период».

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения. В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.