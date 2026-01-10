Скидки
Александра Трусова узнала своего партнёра на шоу «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) узнала своего партнёра на шоу «Ледниковый период». В случае участия спортсменка выступит с актёром, звездой «Молодежки» Иваном Жвакиным, сообщает Sport24.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения. В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.

