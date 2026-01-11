Скидки
Ветлугин: утешал себя тем, что моё предназначение — запомниться своими программами
Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о выборе «Боже, царя храни» для произвольной программы.

«Раньше, когда не получалось показать высокий результат, я утешал себя тем, что моё предназначение в фигурном катании — запомниться своими программами, подарить зрителям множество эмоций, возможно, побороться за какие‑то призы на турнире «Русский вызов», получить приглашения в те или иные ледовые шоу. А здесь я реально почуял свои силы, понял, что могу бороться за самые высокие места. Приехал на оба своих этапа Гран‑при России с такими амбициями, с такими претензиями, а стал восьмым в Красноярске и шестым в Казани», — сказал Ветлугин в интервью «RT на русском».

