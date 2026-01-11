Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали семикратными чемпионами США в танцах

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями на чемпионате США, который проходит в Сент-Луисе. За свой прокат они получили 137,17 баллов. А сумма баллов составила 228,87. Второе место заняли Эмилеа Зифнгас и Вадим Колесник (127,67 — 213, 65). Третьими стали Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (123,66 — 206,95).

Фигурное катание. Чемпионат США, Сент-Луис. Танец. Итоговое положение:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 228,87 (91,70+137,17); Эмилия Зингас/Вадим Колесник — 213,65 (85,98+127,67); Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко — 206,95 (83,29+123,66); Кэролайн Грин/Майкл Парсонс — 202,05 (80,55+121,50); Эмили Братти/Иэн Сомервилль — 197,29 (79,43+117,86); Уна Браун/Гэйдж Браун — 194,31 (75,72+118,59); Катарина Вольфкостин/Димитри Царевски — 186,60 (74,99+111,61).

Таким образом, Чок и Бэйтс стали семикратными чемпионами США в танцах.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе, по итогам которого будет сформирована олимпийская команда для выступления на Играх-2026. В общей сложности на Олимпийские игры будут отобраны трое мужчин, три женщины, две пары и три команды в танцах на льду.