Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию
Американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, который прошёл в Сент-Луисе. По итогам двух программ он набрал 324,88 балла и уверенно занял первое место в соревнованиях среди мужчин, став четырёхкратным победителем турнира.
Серебряную награду завоевал Эндрю Торгашев с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16. Совсем немного ему уступил Джейкоб Санчес — 249,07.
Чемпионат США по фигурному катанию. Сент-Луис. Мужчины. Итоговое положение:
- Илья Малинин — 324,88.
- Эндрю Торгашев — 267,62.
- Максим Наумов — 249,16.
- Джейкоб Санчес — 249,07.
- Томоки Хиваташи — 247,24.
- Лиам Капейкис — 235,13.
- Даниэль Мартынов — 229,95.
- Джейсон Браун — 227,52.
- Лусиус Казанеки — 227,07.
- Кай Ковар — 225,75.
- Джимми Ма — 225,71.
- Лоренцо Элано — 213,34.
- Гоку Эндо — 203,42.
- Майкл Си — 196,78.
- Самуэль Миндра — 190,04.
- Эммануэль Савари — 188,14.
- Уилл Эннис — 175,80.
- Кен Микава — 145,91.
