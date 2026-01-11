Скидки
Фигурное катание

Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию

Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию
Американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, который прошёл в Сент-Луисе. По итогам двух программ он набрал 324,88 балла и уверенно занял первое место в соревнованиях среди мужчин, став четырёхкратным победителем турнира.

Серебряную награду завоевал Эндрю Торгашев с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16. Совсем немного ему уступил Джейкоб Санчес — 249,07.

Чемпионат США по фигурному катанию. Сент-Луис. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Илья Малинин — 324,88.
  2. Эндрю Торгашев — 267,62.
  3. Максим Наумов — 249,16.
  4. Джейкоб Санчес — 249,07.
  5. Томоки Хиваташи — 247,24.
  6. Лиам Капейкис — 235,13.
  7. Даниэль Мартынов — 229,95.
  8. Джейсон Браун — 227,52.
  9. Лусиус Казанеки — 227,07.
  10. Кай Ковар — 225,75.
  11. Джимми Ма — 225,71.
  12. Лоренцо Элано — 213,34.
  13. Гоку Эндо — 203,42.
  14. Майкл Си — 196,78.
  15. Самуэль Миндра — 190,04.
  16. Эммануэль Савари — 188,14.
  17. Уилл Эннис — 175,80.
  18. Кен Микава — 145,91.
