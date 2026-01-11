Колесник высказался о судействе фигуристов, представляющих Монреальскую академию

Американский фигурист украинского происхождения Вадим Колесник, выступающий в танцах на льду с Эмилией Зингас, высказал мнение о том, что спортсмены, тренирующиеся в Монреальской академии, имеют определённые привилегии перед судьями.

«Мне за это могут голову оторвать, но Монреаль на самом деле очень, очень сильно подвязан под судейство. Всё равно есть пары, которые пробиваются благодаря таланту и тренировкам, как канадцы (серебряные и бронзовые призёры чемпионатов мира Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. — Прим. «Чемпионата»), например. Но Монреаль остаётся Монреалем. Вот сейчас все закончат [карьеру после Олимпиады], и, возможно, у них тоже начнётся спад», – цитирует Колесника «Суспільне Спорт».