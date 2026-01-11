Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Колесник высказался о судействе фигуристов, представляющих Монреальскую академию

Колесник высказался о судействе фигуристов, представляющих Монреальскую академию
Комментарии

Американский фигурист украинского происхождения Вадим Колесник, выступающий в танцах на льду с Эмилией Зингас, высказал мнение о том, что спортсмены, тренирующиеся в Монреальской академии, имеют определённые привилегии перед судьями.

«Мне за это могут голову оторвать, но Монреаль на самом деле очень, очень сильно подвязан под судейство. Всё равно есть пары, которые пробиваются благодаря таланту и тренировкам, как канадцы (серебряные и бронзовые призёры чемпионатов мира Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. — Прим. «Чемпионата»), например. Но Монреаль остаётся Монреалем. Вот сейчас все закончат [карьеру после Олимпиады], и, возможно, у них тоже начнётся спад», – цитирует Колесника «Суспільне Спорт».

Материалы по теме
Илья Малинин с отрывом победил на чемпионате США по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android