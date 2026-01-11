«Энергетика и публика были потрясающими». Малинин — после победы на чемпионате США

Американский фигурист Илья Малинин, ставший чемпионом США в четвёртый раз, прокомментировал своё выступление и рассказал о том, что адаптируется к новым конькам.

«Где-то во время чемпионата страны я обычно разнашиваю новые коньки и ботинки, но этот чемпионат США состоялся раньше из-за Олимпиады, и у меня не было достаточно времени, чтобы почувствовать себя в них комфортно. Это такой процесс, где ты иногда чувствуешь себя хорошо, а в другие дни это может быть непредсказуемо. Поэтому я решил здесь прокатать безопасно, и в том числе сохранить энергию для подготовки к Олимпиаде», — цитирует Малинина NBC Olympics.

Также Малинин положительно оценил атмосферу на турнире.

«Это был один из моих любимых чемпионатов США. Энергетика и публика были потрясающими. Каждого, начиная от персонала и заканчивая теми, кто оказывает поддержку, я чувствовал. Это очень помогает мне и другим атлетам справляться со своими выступлениями», — приводит слова фигуриста Ассоциация фигурного катания США.

В произвольной программе чемпионата США Малинин исполнил три четверных прыжка.