Победа Малинина на чемпионате США принесла ему 14-ю золотую медаль подряд

Американский фигурист Илья Малинин, ставший победителем чемпионата США в четвёртый раз в карьере, выиграл 14-ю подряд золотую медаль. На национальном чемпионате он получил от судей за две программы 324,88 балла.

Предыдущей победой Малинина был финал Гран-при ISU, который прошёл в декабре 2025 года в Японии. На нём фигурист установил два значимых рекорда. Он первым в мире исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков, а также достиг наивысшего на данный момент балла за произвольную программу (238,24).

21-летний Илья Малинин является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях.

