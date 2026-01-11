Скидки
Фигурное катание

Сын Наумова и Шишковой ожидал оценок на чемпионате США, держа фото погибших родителей

Американский фигурист Максим Наумов, занявший третье место на минувшем чемпионате США, во время ожидания оценок в зоне Kiss&Cry после короткой и произвольной программ держал в руках бумажное фото, где запечатлён с погибшими родителями.

Наумов впервые занял третье место на чемпионате страны, несколько лет завершая соревнования на четвёртом месте. По итогам турнира он с высокой долей вероятности получит возможность вступить на Олимпиаде-2026.

Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба трагически погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших было восемь фигуристов и три тренера, включая Наумова и Шишкову.

В минувшем июле стало известно, что Бостонский клуб фигурного катания, где работали Наумов и Шишкова, учредит специальную премию их памяти. Она будет вручаться тренерам.

В марте 2025 года в честь своих родителей и в память других жертв авиакатастрофы Максим Наумов выступил на шоу Legacy on Ice, где представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

«Тела Шишковой и Наумова пока не обнаружены». Великова — о погибших в США учениках
