«Лена сейчас в очень плохой форме». Плющенко — о физической готовности Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отрицательно оценил текущую физическую форму своей подопечной, чемпионки первенства России — 2025 Елены Костылевой.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

В минувшем декабре стало известно о прекращении сотрудничества между Плющенко и Костылевой, после чего 14-летняя фигуристка перешла в группу Софьи Федченко. Однако уже 8 января было объявлено о возвращении Костылевой в школу «Ангелы Плющенко».

Первенство России среди юниоров начнётся 4 февраля в Саранске.