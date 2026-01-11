Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Люблю тебя». Косторная поздравила мужа с днём рождения

«Люблю тебя». Косторная поздравила мужа с днём рождения
Комментарии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поздравила своего супруга и партнёра, фигуриста Георгия Куницу с днём рождения.

10 января Кунице исполнилось 23 года.

«С днём рождения. Вот уже три с половиной года, как мы вместе радуемся, плачем и преодолеваем трудности. Пусть так и будет дальше. Люблю тебя», — написала Косторная в публикации, приложив к ней видеоряд совместных с мужем фотографий.

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее выступала в парном катании, летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

Материалы по теме
Косторная чуть не проспала турнир, а Щербакову перепутали с сестрой. Байки от Тутберидзе
Косторная чуть не проспала турнир, а Щербакову перепутали с сестрой. Байки от Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android