«Люблю тебя». Косторная поздравила мужа с днём рождения

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поздравила своего супруга и партнёра, фигуриста Георгия Куницу с днём рождения.

10 января Кунице исполнилось 23 года.

«С днём рождения. Вот уже три с половиной года, как мы вместе радуемся, плачем и преодолеваем трудности. Пусть так и будет дальше. Люблю тебя», — написала Косторная в публикации, приложив к ней видеоряд совместных с мужем фотографий.

Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, с которым позднее выступала в парном катании, летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.