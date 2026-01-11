«Долгожданная встреча с международной публикой». Бойкова — об участии в шоу Bol on Ice

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась об участии в шоу Bol on Ice в Болонье (Италия).

«Мы были безумно рады выступить в Bol on ice 2026. Тёплая, громкая и долгожданная встреча с международной публикой. Мне кажется, получилось ярко и круто! Надеемся, вам тоже понравилось», — написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Напомним, Бойкова и Козловским из-за снегопада в Москве долго не могли вылететь из России в Турцию, там они должны были пересесть на рейс в Италию. Помимо Александры и Дмитрия, на шоу выступили танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, а также представительница женского одиночного катания Мария Захарова.