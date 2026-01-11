Скидки
Фигурное катание

«Наш гений». Тарасова считает, что никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о феномене двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина.

«Думаю, пока никто в мире не сможет составить конкуренцию Илье Малинину, он является уверенным лидером с большим отрывом. Считаю, что он пришел надолго. Это наш гений фигурного катания, его нельзя ни с кем сравнить. Он ни на кого не похож. Очень приятно, что его тренируют папа и мама, русские люди, которые раньше работали в Санкт-Петербурге», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости».

Малинин стал победителем финала Гран-при ISU. По сумме двух программ он получил от судей 332,20 балла. 21-летний Илья является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) также одерживал американский спортсмен.

