Алина Горбачёва вернулась в Москву после перенесённой операции в Германии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва сообщила, что вернулась в Москву после перенесённой операции в Германии.

«Я дома, в Москве. Добирались долго, с приключениями, но всё хорошо. В Стамбуле рейс задержали. Потом над Москвой кругами летали, сели, ждали в очереди парковку полтора часа, затем ждали трап к самолету ещё один час. Слава богу, мы без багажа летели, а то его не выдавали. Нога нормально, но тяжело в самолете её размещать, потому что сгибать нельзя», — написала Горбачёва на своей странице в социальных сетях.

Из-за травмы ноги Алина Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию — 2026, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. Горбачёвой 18 лет. Она бронзовый призёр чемпионата России (2025), победительница первенства России среди юниоров (2023).