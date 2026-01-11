Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малинин, Торгашев, Наумов — сборная США на ОИ-2026 в мужском одиночном катании

Малинин, Торгашев, Наумов — сборная США на ОИ-2026 в мужском одиночном катании
Комментарии

Ассоциация фигурного катания США объявила состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в мужском одиночном катании. На Играх выступят: Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов.

На чемпионате США Малинин стал победителем, Торгашев — серебряным призёром, а Наумов – бронзовым.

Кроме того, Ассоциация фигурного катания США сообщила, что в состав команды на Олимпиаду вошли Элли Кам и Дэниэл О’Ши, выступающие в парном катании, и танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android