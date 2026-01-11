Малинин, Торгашев, Наумов — сборная США на ОИ-2026 в мужском одиночном катании

Ассоциация фигурного катания США объявила состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в мужском одиночном катании. На Играх выступят: Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов.

На чемпионате США Малинин стал победителем, Торгашев — серебряным призёром, а Наумов – бронзовым.

Кроме того, Ассоциация фигурного катания США сообщила, что в состав команды на Олимпиаду вошли Элли Кам и Дэниэл О’Ши, выступающие в парном катании, и танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.