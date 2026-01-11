Скидки
Фигурное катание

Ефимова и Митрофанов не вошли в заявку США на ОИ-2026. В парах выступят Чан и Хоу

Комментарии

Чемпионы США Алиса Ефимова и Миша Митрофанов не вошли в заявку сборной на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Алиса не успела получить американский паспорт. Ассоциация фигурного катания США объявила, что на Игры поедут Эмили Чан и Акира Спенсер Хоу. Второй парой стали Элли Кам и Дэниэл О’Ши.

На чемпионате США Ефимова и Наумов стали победителями с результатом 207,71 балла. Второе место заняли Элли Кам и Дэниэл О'Ши, показавшие результат 197,12 балла. Чан и Хоу стали четвёртыми (186,52).

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

