Известен полный состав сборной США по фигурному катанию на ОИ-2026

Ассоциация фигурного катания США опубликовала полный состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком американской команды.

Мужчины:

1. Илья Малинин.

2. Эндрю Торгашев.

3. Максим Наумов.

Женщины:

1. Эмбер Гленн.

2. Алиса Лью.

3. Изабо Левито.

Спортивные пары:

1. Элли Кам/Дэниел О’Ши.

2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу.

Танцевальные дуэты:

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

2. Эмилия Зингас/Вадим Колесник.

3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко.

Отметим, чемпионы США среди спортивных пар Алиса Ефимова и Миша Митрофанов не вошли в заявку национальной команды на Олимпиаду, потому что партнёрша не успела получить паспорт.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.