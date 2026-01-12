Известен полный состав сборной США по фигурному катанию на ОИ-2026

Ассоциация фигурного катания США опубликовала полный состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком американской команды.
Мужчины:
1. Илья Малинин.
2. Эндрю Торгашев.
3. Максим Наумов.
Женщины:
1. Эмбер Гленн.
2. Алиса Лью.
3. Изабо Левито.
Спортивные пары:
1. Элли Кам/Дэниел О’Ши.
2. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу.
Танцевальные дуэты:
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
2. Эмилия Зингас/Вадим Колесник.
3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко.
Отметим, чемпионы США среди спортивных пар Алиса Ефимова и Миша Митрофанов не вошли в заявку национальной команды на Олимпиаду, потому что партнёрша не успела получить паспорт.
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.