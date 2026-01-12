Скидки
Призёры Олимпийских игр Майя и Алекс Шибутани не вошли в заявку США на ОИ-2026

Ассоциация фигурного катания США объявила состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в танцах на льду. Двукратные олимпийские призёры американские танцоры Майя и Алекс Шибутани не вошли в заявку сборной. На Играх выступят: Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Эмилия Зингас/Вадим Колесник и Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко.

Напомним, Майя и Алекс Шибутани в мае 2025 года объявили о возобновлении спортивной карьеры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

