Илья Малинин в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат США по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата США. Об очередном триумфе спортсмена стало известно 11 января. На турнире в Сент-Луисе по итогам двух программ спортсмен набрал 324,88 балла. Второе место досталось Эндрю Торгашеву с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16.

На его счету успехи в сезонах-2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026. В сезоне-2021/2022 Малинин стал серебряным призёром национального чемпионата.

После этого Ассоциация фигурного катания США объявила состав сборной на Олимпийские игры — 2026 в Италии в мужском одиночном катании. В Милане выступят Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов.