Евгений Плющенко: начал восстанавливать и я свой прыжковый контент

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что занимается восстановлением прыжков. Он опубликовал видео с исполнением двух прыжков на личной странице в соцсетях.

«Начал восстанавливать и я свой прыжковый контент. Посмотрим что из этого получится? Буду держать вас в курсе. Это из серии «В бой идут одни старики». Ну а почему нет, в 43-то?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Помимо двух золотых медалей Олимпиад, Евгений Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России.