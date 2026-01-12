Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко: начал восстанавливать и я свой прыжковый контент

Евгений Плющенко: начал восстанавливать и я свой прыжковый контент
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что занимается восстановлением прыжков. Он опубликовал видео с исполнением двух прыжков на личной странице в соцсетях.

«Начал восстанавливать и я свой прыжковый контент. Посмотрим что из этого получится? Буду держать вас в курсе. Это из серии «В бой идут одни старики». Ну а почему нет, в 43-то?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Помимо двух золотых медалей Олимпиад, Евгений Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России.

Материалы по теме
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android