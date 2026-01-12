Губерниев: у Загитовой был бы успех в «Ледниковом периоде», если бы она вела его со мной

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что является партнёром мечты фигуристки Алины Загитовой в телепроекте «Ледниковый период».

«У Загитовой был бы абсолютный успех в «Ледниковом периоде», если бы она вела его со мной. Поскольку я работаю на ВГТРК и «Газпром-Медиа», это невозможно. Скажу ей не отчаиваться: есть замечательные партнёры в лице Алексея Ягудина и других людей.

В «Ледниковом периоде» всё будет не так блестяще, как если бы я его вёл, но тоже хорошо, на четвёрочку. Конечно, Загитова – хороший ведущий. Она много раз выигрывала самые разные опросы. Алина выросла, она работает над собой. Партнёр её мечты – это я. Я это знаю. В силу вышеперечисленных причин не могу составить ей компанию», – приводит слова Губерниева Metaratings.