«Конфетки не отдаём». Алина Загитова рассказала, что дарит игрушки детским домам

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что отдаёт многие полученные от болельщиков игрушки в детские дома.

— У вас есть музей мягких игрушек или где их храните?

— История очень интересная, потому что, естественно, все игрушки дома не помещаются. Но все самые знаковые хранятся у меня дома, у бабушки, часть — у родителей. Конечно, большинство игрушек я отдаю в детские дома, чтобы они радовали не только меня, но ещё и детей. Шоколад — это святое, конфетки мы не отдаём (смеётся), — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».