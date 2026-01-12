Скидки
«Я не достиг своего потолка». Коляда высказался о возможном возвращении в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда оценил перспективу возвращения в профессиональный спорт. Сейчас Михаилу 30 лет, он не выступает с 2023 года.

«Мысли о возвращении в спорт бывают. Я прекрасно понимаю, что уровень невероятно вырос. Я, может быть, не достиг своего потолка как спортсмен. Да ладно, я действительно не достиг своего потолка. Но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент я не вижу.

У меня всё в жизни хорошо, я счастливый человек. Единственное, что мир безумно ускорился, иногда не можешь вспомнить, что делал в этот день две недели назад», — приводит слова Коляды «РИА Новости Спорт».

