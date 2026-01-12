Алиса Лью сообщила, что не будет катать произвольную программу под Леди Гагу на Олимпиаде

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью поделилась подробностями подготовки к ОИ-2026. Она отметила, что не будет использовать в произвольной программе песню Леди Гаги «Bloody Mary» из-за сложностей с авторскими правами. Вместе этого Лью выступит под «MacArthur Park» Джимми Уэбба.

«Я даже не думаю, что буду катать её на Олимпиаде, но мне очень хотелось хотя бы раз это сделать. Сначала я хотела оркестровую версию, но нельзя просто взять чью-то оркестровку «Bloody Mary» с YouTube. Так что без оркестра, без «Bloody Mary». Именно так это было у меня в голове.

«MacArthur Park» я тренировала примерно два раза в неделю, а всё остальное время — программу под Lady Gaga», — приводит слова Лью пресс-служба МОК.