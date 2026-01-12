«Там что оценивать?» Роднина — о том, почему не участвует на «Ледниковом периоде»

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что многократно отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период».

«Меня приглашали в «Ледниковый период», но подобные шоу меня никогда не интересовали. Ко мне обращались в то время, когда проект только запускался, приглашали стать членом жюри. Звали даже не один раз, а несколько. Видимо думали, что я изменю своё мнение.

Отказалась от всех этих предложений, потому что не понимала, как выступления в «Ледниковом периоде» вообще можно оценивать. В спорте с требованиями и сложностью элементов все понятно, а там что оценивать: умеют стоять на коньках или нет?

Если сейчас пригласят в «Ледниковый период», отвечу то же самое, что и 20 лет назад. Я себя ни в какой роли в этом проекте не вижу. Пусть ребята придут и покатаются, но я тут ни при чём. Я его и не смотрела ни разу, Первый канал вообще редко включаю. Меня всегда привлекают соревнования, а в «Ледниковом периоде» это невозможно.

Продолжение проекта означает, что подобные шоу россиянам более интересны, чем неспортивные развлекательные программы. Я ничего не знаю о телерейтингах, но если «Ледниковый период» продолжается, значит, они высокие. Это говорит ещё и о том, что фигурное катание продолжает быть очень популярным у народа», — приводит слова Родниной Sport24.