Камила Валиева восстанавливает четверной тулуп после окончания дисквалификации

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева работает над восстановлением четверного тулупа. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что, помимо четверного тулупа, имеются планы на восстановление тройного акселя. Также отмечается, что сразу «несколько специалистов» работают над постановками новых программ для 19-летней фигуристки.

Камила Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Ранее Навка сообщила, что Валиева, скорее всего, примет участие в чемпионате России по прыжкам.

«Буду очень рада». Тарасова — о возможном выступлении Валиевой на ЧР по прыжкам
