«Все силы брошены на Олимпиаду». Авербух — о нервном выступлении Малинина на ЧСША

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты прошедшего недавно чемпионата США. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин в четвёртый раз подряд стал победителем этого турнира.

На турнире в Сент-Луисе по итогам двух программ спортсмен набрал 324,88 балла. Второе место досталось Эндрю Торгашеву с результатом 267,62 балла. Тройку призёров замкнул Максим Наумов, набравший 249,16. При этом во второй соревновательный день спортсмен исполнил всего три четверных прыжка.

«Илья Малинин — потрясающий талант и бриллиант, и, конечно, на данный момент он является лучшим фигуристом планеты. То, что он показал в короткой программе, совершенно сумасшедшую базу, и набрал такую сумму баллов, говорит о том, что он по‑прежнему находится в хорошей форме.

В произвольной программе, мне кажется, было осознанное движение, потому что точно было понятно, что он не шёл на четверной аксель, ряд прыжков отпустил, как риттбергер тот же самый. Думаю, что это вполне логично. Говорит о профессионализме тренерского штаба. Значит, сейчас все силы брошены на Олимпиаду. И было понятно, что для чемпионата США такого набора будет достаточно. Я бы не вёл разговоров о травмах. Потому что спортсмен прыгал все прыжки: и реберные, и зубцовые, и в короткой программе показал максимальный контент», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

