«Хотел, чтобы мы всё это вместе пережили». Наумов — об отборе на ОИ и своих родителях

Максим Наумов
Комментарии

Американский фигурист Максим Наумов высказался о своих родителях Вадиме Наумове и Евгении Шишковой после бронзы на чемпионате США — 2026 и отборе на ОИ-2026. Бывшие фигуристы погибли в авиакатастрофе год назад. Накануне после выступления он ожидал оценки, держа в руках их совместную фотографию.

«Всю мою жизнь мы с родителями часто обсуждали Олимпиаду. Говорили о том, как много это значит для нас и насколько Олимпиада важна для нашей семьи. Я сразу же вспомнил о них. Очень хотел бы, чтобы они были здесь и мы всё это вместе пережили. Но я ощущаю их присутствие, они со мной», — приводит слова Наумова U.S. Figure Skating.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова стали чемпионами мира — 1994 в парном катании. Они участвовали на Играх в 1992 и 1994 годах.

Комментарии
