Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это будет неописуемая радость». Тарасова — о возвращении Валиевой

«Это будет неописуемая радость». Тарасова — о возвращении Валиевой
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что будет очень рада, если Камила Валиева сможет восстановить свой прежний уровень, вернувшись в спорт после дисквалификации.

«Я не люблю говорить «если». Но думаю, что Камила восстановит всё то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это её и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть её. Я буду очень рада за неё, за её родителей, за Таню Навку, которая пригласила её выступать к себе в шоу, ничего не побоявшись. Камила там восстановилась.

Она звезда! Она совсем молодая. И она наша! Это будет неописуемая радость, когда Камила вернётся», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Валиева после дисквалификации, завершившейся 25 октября, тренируется в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Материалы по теме
Камила Валиева восстанавливает четверной тулуп после окончания дисквалификации
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android