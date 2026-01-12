«Это будет неописуемая радость». Тарасова — о возвращении Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что будет очень рада, если Камила Валиева сможет восстановить свой прежний уровень, вернувшись в спорт после дисквалификации.

«Я не люблю говорить «если». Но думаю, что Камила восстановит всё то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это её и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть её. Я буду очень рада за неё, за её родителей, за Таню Навку, которая пригласила её выступать к себе в шоу, ничего не побоявшись. Камила там восстановилась.

Она звезда! Она совсем молодая. И она наша! Это будет неописуемая радость, когда Камила вернётся», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Валиева после дисквалификации, завершившейся 25 октября, тренируется в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.