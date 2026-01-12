Медведева будет в жюри «Ледникового периода», Акатьева и Туктамышева станут участницами

Появилась информация о грядущем старте нового сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Всего планируется участие 10 пар, среди которых все девушки будут профессиональными фигуристками. Об этом сообщает Sport24.
Речь идёт о следующих спортсменках:
- Александра Трусова.
- Анна Щербакова.
- Алёна Косторная.
- Елизавета Худайбердиева.
- Александра Степанова.
- Татьяна Волосожар.
- Елизавета Туктамышева.
- Евгения Тарасова.
- Татьяна Тотьмянина.
- Софья Акатьева.
Отдельно отметим, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует принять участие в проекте в роли члена жюри. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира Алина Загитова станет его новой ведущей.
«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения. В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.