Медведева будет в жюри «Ледникового периода», Акатьева и Туктамышева станут участницами

Появилась информация о грядущем старте нового сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Всего планируется участие 10 пар, среди которых все девушки будут профессиональными фигуристками. Об этом сообщает Sport24.

Речь идёт о следующих спортсменках:

Александра Трусова.

Анна Щербакова.

Алёна Косторная.

Елизавета Худайбердиева.

Александра Степанова.

Татьяна Волосожар.

Елизавета Туктамышева.

Евгения Тарасова.

Татьяна Тотьмянина.

Софья Акатьева.

Отдельно отметим, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует принять участие в проекте в роли члена жюри. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира Алина Загитова станет его новой ведущей.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала, транслируется с перерывами с 2006 года. В рамках шоу с показательными номерами выступают известные фигуристы, а также звёзды кино, театра, эстрады и телевидения. В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым. В 2025 году проект не выходил.