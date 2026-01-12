Скидки
«Поставил точку в наших разногласиях». Коляда — о примирении с Траньковым

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном соревновании и бронзовый призёр чемпионата мира фигурист Михаил Коляда рассказал, как наладил отношения с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

После неудачного выступления Коляды в командном соревновании на Олимпиаде в Пхёнчхане Траньков резко высказывался в сторону фигуриста, в том числе заявив, что «дал бы леща» Коляде, если бы был с ним в команде.

«В позапрошлом году мы комментировали этап в Москве из «Мегаспорта», с Сашей Гришиным и Максом Траньковым. Когда нас показали в эфире, Макс взял мою руку и дал сам себе подзатыльник. Якобы это была ответка за то, что он когда-то сказал: «Коляде надо дать леща». Помню, мы с Сашей ещё переглянулись и улыбнулись, потому что в нашем понимании «лещ» – это жёсткая такая пощёчина, а не подзатыльник. Но Максим таким образом поставил точку в наших разногласиях. Сейчас у нас всё в порядке», — цитирует Коляду «РИА Новости Спорт».

